El Atticgo CBM Elche quiere plantar cara ante el campeón Bera Bera

El Atticgo Club Balonmano Elche inaugura el curso en el Esperanza Lag contra el Bera Bera San Sebastián. El choque, correspondiente a la segunda jornada en la Liga Guerreras Iberdrola, se disputará este miércoles desde las 20:00 horas. En los prolegómenos habrá un homenaje a la excapitana María Flores. La castellonense anunciaba su retirada hace unos meses y la entidad ilicitana retirará su dorsal, el 14, del primer equipo femenino.

El CBM Elche llega a esta segunda jornada tras cosechar un importante triunfo en el debut en La Rioja. El conjunto de Joaquín Rocamora quiere plantar cara al vigente campeón. Según el técnico oriolano, se encontrarán "al mejor Bera Bera de la última década". El equipo vasco parece imbatible: ha ganado con mucha solvencia a Porriño, Madeira y Benfica en las últimas semanas.

A pesar de la complejidad del rival, el CBM Elche ha demostrado que siempre compite. Por ello, desde la entidad confían en la magia del Esperanza Lag para ponerle las cosas difíciles al gran favorito.