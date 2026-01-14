TRIUNFO DE PRESTIGIO

El Atticgo CBM Elche pone fin a la gran racha del líder Bera Bera

El equipo de Joaquín Rocamora asalta el Gasca, donde las donostiarras acumulaban 27 partidos sin perder

Felipe Canals

Elche |

El Atticgo Club Balonmano Elche cosechó un triunfo de prestigio ante el líder Bera Bera en San Sebastián. El equipo ilicitano se impuso por 20-25 al conjunto donostiarra en el José Antonio Gasca, donde acumulaba 27 partidos sin conocer la derrota. A pesar de un inicio titubeante, el cuadro dirigido por Joaquín Rocamora se repuso y fue superior al primer clasificado.

La eldense Zaira Benítez, con siete tantos, fue la máxima anotadora del Elche. Al descanso se llegó con una ventaja de tres goles y todo hacía presagiar una avalancha de Bera Bera para intentar voltear el marcador. Lo intentaron las vascas, que tuvieron algún parcial positivo para acercarse en el electrónico.

Sin embargo, el Atticgo tiró de oficio para saber sufrir con una Nicole Morales inconmensurable. La guardameta internacional con las 'Guerreras' salvó a su equipo con diez paradas. Al final, victoria por cinco tantos de diferencia y el Elche se asegura la séptima posición.

