El Atticgo CBM Elche jugará en Europa ante el Gjorche Petrov de Macedonia del Norte

El Atticgo Club Balonmano Elche se medirá al Gjorche Petrov-Skopje de Macedonia del Norte en la tercera eliminatoria de la EHF European Cup. La ida se disputará el 8 o el 9 de noviembre en el Esperanza Lag, mientras que la vuelta se jugará el fin de semana siguiente en Skopje. El cuadro franjiverde se ha clasificado para esta ronda tras deshacerse del conjunto eslovaco del Dunajska Streda.

No será la primera vez que el CBM Elche se vea las caras con el equipo macedonio. Hace poco más de un año, el duelo se produjo en cuartos de final. El combinado de Joaquín Rocamora se deshizo con claridad del Gjorche Petrov para meterse en semifinales. Esa temporada finalizó con el título de campeones de la EHF European Cup para el Atticgo.

El Club Balonmano Elche afronta con ilusión este curso en Europa con el objetivo de llegar lo más lejos posible, pero sin olvidar la competición doméstica. De hecho, este miércoles disputa una nueva jornada de Liga Guerreras Iberdrola ante el BM Málaga Costa del Sol en tierras andaluzas.