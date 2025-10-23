El Atticgo CBM Elche se estrena en el Esperanza Lag y el Elda Prestigio avanza en Copa de la Reina

Miércoles de balonmano para los equipos de las comarcas del Vinalopó en la máxima categoría. El Atticgo Club Balonmano Elche se impuso al Aula Valladolid en el Esperanza Lag, logrando el primer triunfo de la temporada en el Esperanza Lag en Liga Guerreras Iberdrola. Por su parte, el Elda Prestigio avanza en Copa de la Reina.

El Atticgo no tenía ni mucho menos un partido fácil tras el parón de selecciones. No entró bien al encuentro, pero se repuso para marcharse al descanso con una ventaja de cuatro goles en el marcador. Nicole Morales sostuvo al equipo y las atacantes empezaron a acertar.

Las de Joaquín Rocamora acabaron ganando por 22-17. Una victoria necesaria tras los tropiezos en casa ante Bera Bera San Sebastián y Beti-Onak. El triunfo se estaba resistiendo, pero solo en la competición doméstica. En la European Cup ya había ganado en el Esperanza Lag.

Elda Prestigio

El Elda Prestigio solventó la primera ronda de Copa de la Reina ante el Club Balonmano Bolaños (26-32). El cuadro de José Ignacio Prades superó al equipo de inferior categoría en un partido en el que se marcharon con cinco goles de ventaja al descanso. Las máximas anotadoras para las de Elda fueron Malena Valles y Claudia Martínez.

El cuadro eldense vuelve a poner el foco en Liga Guerreras Iberdrola. Este sábado por la tarde, en el Florentino Ibáñez, tocará recibir al Sporting La Rioja.