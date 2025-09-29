El Atticgo CBM Elche defenderá diez goles de ventaja en Eslovaquia

Gran estreno del Atticgo CBM Elche en la presente edición de la European Cup. El conjunto franjiverde, que ya conquistó el título en 2024, defenderá diez goles de ventaja en Eslovaquia ante el Dunajska Streda. El partido de vuelta se disputará el próximo domingo por la tarde.

El equipo dirigido por Joaquín Rocamora se impuso por 31-21 al cuadro eslovaco. Pudo ser mayor la renta, puesto que llegó a tener dieciséis goles de ventaja en la segunda mitad. El Dunajska Streda mejoró en el tramo final para maquillar el resultado.

La primera parte del Atticgo fue sobresaliente. De hecho, se marchó con catorce goles de ventaja al descanso. Carmen Figueiredo anotó diez goles y estuvo imparable en la definición. Jimena Laguna también tuvo una destacada actuación, haciendo seis dianas.

El pabellón Esperanza Lag, con cerca de 500 espectadores en la mañana dominical, arropó a las suyas para obtener un gran resultado de cara a la vuelta. La eliminatoria no está resuelta, pero pinta bien. Toca rematar la faena el próximo domingo.