El Atticgo CBM Elche, clasificado para la tercera ronda de la EHF European Cup

El Atticgo Club Balonmano Elche estará en el bombo del sorteo de la tercera ronda de la EHF European Cup. El equipo de Joaquín Rocamora hizo valer la renta de la ida en el Esperanza Lag ante el Dunajska Streda. En Eslovaquia, la derrota por 30-24 fue un mal menor.

El cuadro ilicitano empezó bien el choque en Eslovaquia y se marchó al descanso con una renta de cuatro tantos. Unidos a los diez goles de ventaja de la ida, la eliminatoria parecía resuelta. El Dunajska Streda apretó en el segundo acto y puso en aprietos al Elche, llegando a remontar el encuentro. Acabó ganando el choque, pero el pase se lo llevó el conjunto franjiverde.

Paola Bernabé fue la máxima artillera del Atticgo con cinco goles. Jimena Laguna anotó cuatro dianas y también destacó en ese aspecto. De hecho, Laguna y Carmen Figueiredo detuvieron la hemorragia en el inicio del segundo acto tras un parcial de 5-0 para las eslovacas que, por momentos, se creyeron el 'milagro'.

Lo importante es que, con sufrimiento, el pase volvió hacia tierras ilicitanas y el Club Balonmano Elche ya espera rival en la tercera ronda del torneo.