El Atticgo CBM Elche busca su primer triunfo en el Esperanza Lag ante Aula Valladolid

El Atticgo Club Balonmano Elche recibe este miércoles, desde las 20:00 horas en el Esperanza Lag, al Caja Rural Aula Valladolid. Será una nueva oportunidad para lograr el primer triunfo en casa, tras las derrotas sufridas ante Bera Bera San Sebastián y Beti-Onak.

El duelo en tierras ilicitanas se prevé igualado, ya que Elche y Valladolid cuentan con los mismos puntos en la tabla clasificatoria. El conjunto dirigido por Joaquín Rocamora está por delante por mejor diferencia de goles. Carmen Figueiredo y Sara Monteagudo son las máximas artilleras de cada plantilla.

La realidad es que no ha habido demasiado tiempo para preparar el partido con la totalidad de la plantilla, puesto que el parón de selecciones ha impedido que estuviesen todas las jugadoras disponibles. Aún así, el Atticgo no quiere hacer esperar más a su afición para brindarle un triunfo en la competición doméstica.

Los precedentes en Elche favorecen al cuadro franjiverde, con seis victorias en cada ante el equipo pucelano. Además, cabe destacar que las de Joaquín Rocamora han logrado cuatro triunfos en los últimos cuatro partidos que han disputado.