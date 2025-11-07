Atlético Madrileño-Eldense: el líder pone a prueba el 'efecto Claudio'

El Eldense rinde visita este viernes al líder del grupo II de Primera RFEF. El Atlético Madrileño de Fernando Torres mide el 'efecto Claudio Barragán' en el cuadro azulgrana. Los de Elda han mejorado con la llegada del técnico de Manises al primer equipo y una victoria en la capital de España puede ser definitiva para que se quede.

No será una tarea sencilla, pero el Eldense tiene la oportunidad de meter la cabeza en el playoff y acercarse al liderato. El filial rojiblanco le saca seis puntos y el primer puesto se alejaría demasiado en caso de derrota. Ni mucho menos sería una distancia insalvable, pero dejaría un sabor amargo tras el buen rendimiento del equipo desde hace dos semanas.

David Ruiz será baja por lesión, por lo que Jaime Vallejo ocupará el carril zurdo de la defensa. Guille Macho también se perderá la cita en Madrid por sanción. En la medular hay más dudas con su sustituto, con Borja Calvo y Carlos Jiménez como principales alternativas. El ilicitano es defensa, pero puede actuar en el mediocentro y en Jaén causó una gran impresión.

El Eldense se quiere agarrar al gran momento de Manu Molina, Fidel y Dioni para dar un golpe de autoridad ante el filial del Atlético de Madrid. El punta ha recuperado la sonrisa con el doblete ante el Algeciras y el onubense demuestra en cada partido que no es un jugador de esta categoría.

Claudio Barragán vivirá su cuarto partido como entrenador del primer equipo. Aún no se ha tomado la decisión definitiva acerca del futuro del banquillo, pero en la entidad azulgrana están más que satisfechos con la imagen ofrecida en las últimas semanas. Eso sí, el duelo ante el Atlético Madrileño es la prueba de fuego para el de Manises.