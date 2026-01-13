Atención temprana: el acompañamiento a los padres es fundamental ante un diagnóstico

"Lo más habitual es que la familia se quede en shock". Así define la psicóloga Angela Valero el primer impacto que reciben los padres cuando se confirma que su hijo o hija padece algun tipo de patología que va a afectar o puede afectar a su desarrollo físico o cognitivo. A partir de ahí entra en marcha el trabajo de acompañamiento, al margen de la idea de la culpa o el error.

Este es el tema que abordamos esta semana en esta sección que nos acerca el trabajo de la Fundación Salud Infantil a través de su Centro CREA.