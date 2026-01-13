PSICOLOGÍA

Atención temprana: el acompañamiento a los padres es fundamental ante un diagnóstico

La psicóloga de la Fundación Salud Infantil, Angela Valero explica cómo es y se aborda el primer impacto en una familia con un menor al que se diagnostica una patología

Mayte Vilaseca

Elche |

"Lo más habitual es que la familia se quede en shock". Así define la psicóloga Angela Valero el primer impacto que reciben los padres cuando se confirma que su hijo o hija padece algun tipo de patología que va a afectar o puede afectar a su desarrollo físico o cognitivo. A partir de ahí entra en marcha el trabajo de acompañamiento, al margen de la idea de la culpa o el error.

Este es el tema que abordamos esta semana en esta sección que nos acerca el trabajo de la Fundación Salud Infantil a través de su Centro CREA.

