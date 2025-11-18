TERTULIA

¿Aspira a todo el Eldense en Primera RFEF con Claudio Barragán?

El equipo azulgrana es otro completamente distinto tras la llegada del preparador de Manises

Felipe Canals

Elche |

El Eldense pasó por encima del Hércules en el derbi provincial de Primera RFEF, a pesar de jugar casi una hora en inferioridad numérica. Los azulgranas ya acechan el playoff porque están a solo un punto del Cartagena, su rival este domingo en Cartagonova.

El conjunto de Elda ha cambiado de cara con Claudio Barragán. El técnico de Manises ya está confirmado oficialmente hasta final de temporada. No conoce la derrota al frente del primer equipo.

Analizamos el Eldense-Hércules con Alejandro Ruiz, Fernando García, Santi Rico y Miguel Ángel Monera.

