El aspense Juan Carlos Prieto presenta 'La historia de Gloria Zanahoria'

Juan Carlos Prieto es un docente aspense cuya gran pasión es la literatura. Con una amplia experiencia a sus espaldas, ha pasado por Onda Cero para presentar su nuevo libro infantil: 'La historia de Gloria Zanahoria'. Se trata de un cuento rimado contra el acoso escolar que convierte la poesía en herramienta de cambio.

Prieto confía en tener una gran acogida, puesto que en las próximas semanas arrancarán las charlas y presentaciones en los centros educativos. Hace un año vio la luz 'El niño que lo hacía todo al revés' y en breve saldrá la segunda edición.