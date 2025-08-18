LITERATURA

El aspense Juan Carlos Prieto presenta 'La historia de Gloria Zanahoria'

Es un cuento rimado contra el acoso escolar

Felipe Canals

Elche |

Juan Carlos Prieto es un docente aspense cuya gran pasión es la literatura. Con una amplia experiencia a sus espaldas, ha pasado por Onda Cero para presentar su nuevo libro infantil: 'La historia de Gloria Zanahoria'. Se trata de un cuento rimado contra el acoso escolar que convierte la poesía en herramienta de cambio.

Prieto confía en tener una gran acogida, puesto que en las próximas semanas arrancarán las charlas y presentaciones en los centros educativos. Hace un año vio la luz 'El niño que lo hacía todo al revés' y en breve saldrá la segunda edición.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer