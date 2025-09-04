Aspe limpia el cauce del río a su paso por la localidad y en los canales de recogida de aguas pluviales

El Ayuntamiento de Aspe ha informado este jueves de la puesta en marcha con recursos propios de diferentes actuaciones de limpieza y mantenimiento del cauce del río Vinalopó a su paso por la localidad de la comarca del Medio Vinalopó y de los canales de recogida de aguas con el objetivo de prevenir los efectos de posibles episodios de lluvias intensas.

Se están realizando tareas de limpieza en los canales de recogida de agua en las zonas de Alcaná, Montesol y Uchel.

Vicente Cerdán, concejal de Servicios del Ayuntamiento de Aspe, ha recalcado que "con esas acciones se busca anticipar y garantizar la seguridad de la ciudadanía", además de "cuidar el entorno natural".

Los trabajos en el cauce del río se centran en favorecer la vegetación de ribera, una medida fundamental tanto para la protección medioambiental como para la prevención frente a fenómenos climatológicos adversos.

Por su parte,

De forma paralela, colaboración con la empresa Global Omnium, se está actuando en la limpieza de imbornales del municipio.