Aspe ya espera una nueva edición de la Media Maratón

Aspe ya se prepara para vivir una nueva edición de la Media Maratón Villa de Aspe, que tendrá lugar el próximo domingo 21 de diciembre. El evento, organizado por el club Triaspe, contará con tres modales: la prueba de 21 kilómetros, la de 11 kilómetros y la de 5 kilómetros.

Hay modificaciones importantes respecto a ediciones anteriores. Una de ellas tiene que ver con el cambio de hora y lugar de salida. La prueba comenzará a las 09:30 horas desde la Avenida Tres de Agosto, junto a la entrada del aparcamiento del Pabellón Municipal, en lugar de la habitual Avenida de Orihuela.

El recorrido del 5K constará de una sola vuelta y coincidirá durante 3 kilómetros con el resto de modalidades. El 11K se compondrá de un trazado mixto, con aproximadamente tres kilómetros urbanos y un tramo extraurbano. La prueba de 21 km tendrá que realizar dos vueltas. Las inscripciones ya están disponibles vía online a través de 'Chiplevante'.