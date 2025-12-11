domingo 21 de diciembre

Aspe ya espera una nueva edición de la Media Maratón

Contará con tres modalidades: la clásica prueba de 21 kilómetros, la de 11 kilómetros y la de 5 kilómetros

Felipe Canals

Elche |

Imagen de archivo de una Media Maratón en Aspe.
Imagen de archivo de una Media Maratón en Aspe. | Ayuntamiento de Aspe

Aspe ya se prepara para vivir una nueva edición de la Media Maratón Villa de Aspe, que tendrá lugar el próximo domingo 21 de diciembre. El evento, organizado por el club Triaspe, contará con tres modales: la prueba de 21 kilómetros, la de 11 kilómetros y la de 5 kilómetros.

Hay modificaciones importantes respecto a ediciones anteriores. Una de ellas tiene que ver con el cambio de hora y lugar de salida. La prueba comenzará a las 09:30 horas desde la Avenida Tres de Agosto, junto a la entrada del aparcamiento del Pabellón Municipal, en lugar de la habitual Avenida de Orihuela.

El recorrido del 5K constará de una sola vuelta y coincidirá durante 3 kilómetros con el resto de modalidades. El 11K se compondrá de un trazado mixto, con aproximadamente tres kilómetros urbanos y un tramo extraurbano. La prueba de 21 km tendrá que realizar dos vueltas. Las inscripciones ya están disponibles vía online a través de 'Chiplevante'.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer