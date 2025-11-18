ESTE SÁBADO

Aspe, epicentro de la natación autonómica con cerca de 250 nadadores

Se celebra una nueva edición del Memorial Tomás Martínez Urios

Felipe Canals

Elche |

| Ayuntamiento de Aspe

Aspe acoge este sábado el XXII Memorial de Natación Tomás Martínez Urios. El evento tendrá lugar en la piscina municipal y arrancará a las 10:00 horas. Este año hay récord de participación, con más de 240 nadadores procedentes de más de una decena de clubes de toda la Comunidad Valenciana.

Esta edición contará con deportistas de alto nivel, como el campeón nacional absoluto Mikel Nadal; los medallistas nacionales en categoría júnior Julia Vas, Rodrigo Gomáriz y Pablo Candela; así como Olivia Guillermo y María Franco, nadadoras internacionales en categoría infantil.

El trofeo, centrado en las pruebas de larga distancia, rinde homenaje a la trayectoria de Tomás Martínez Urios, nadador de fondo. Este año se cumplen 75 años de su primera competición. Su hijo, Tomás Martínez, ha ensalzado el récord de participación.

