Aspe celebra la duodécima edición del Festival Internacional de Cine Pequeño

Aspe inauguró la noche del 11 de agosto la 12.ª edición del Festival Internacional de Cine Pequeño en el Auditorio Alfredo Kraus. El evento se cerrará con la gala de clausura en el Teatro Wagner el 15 de agosto a las 20:00 horas y los días previos se proyectarán los 36 cortometrajes seleccionados.

En la inauguración se presentó el documental realizado por alumnos y alumnas del Taller de Creación de Documentales sobre Igualdad de Género llamado ‘Metamorfosis’.

Por lo que respecta al premio, los cortometrajes ganadores serán adaptados al formato profesional DCP por el laboratorio DCPReady, empresa patrocinadora del certamen. Este cambio de formato facilita la proyección de estos cortos en festivales internacionales.

Desde el Ayuntamiento de Aspe afirman que la respuesta al certamen ha sido histórica, pues se recibieron 1.346 cortometrajes de todo el mundo y 43 guiones procedentes de diferentes puntos de España. De todas las obras presentadas, finalmente, se seleccionaron 36 de ellas, de las cuales cuatro son producciones locales.

Por su parte, el festival no solo cuenta con las proyecciones, también habrá talleres orientados a la formación, como el taller de stop motion para niños, la presentación del libro ‘A la luz de la luna. Historias de un cine ambulante’ de Yuri Aguilar, y dos ponencias, una sobre cine y discapacidad y otra sobre inteligencia artificial aplicada al cine.

Por otro lado, el certamen ha querido hacer homenaje a David Lynch, cineasta estadounidense, maestro de lo onírico y lo perturbador, autor de largometrajes como ‘Terciopelo azul’, ‘Mulholland Drive’ o la serie ‘Twin Peaks’. Esta referencia refuerza el espíritu del festival: el poder del cine para desdibujar las fronteras entre realidad e imaginación.