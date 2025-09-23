La Asociación Valenciana de Empresarios de Calzado logra certificar su huella de carbono

La Asociación Valenciana de Empresarios de Calzado (Avecal) se ha convertido en la primera asociación empresarial de carácter autonómico del sector del calzado que obtiene la certificación de su huella de carbono, que es un distintivo que concede el Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico.

Esa huella de carbono concreta la cantidad de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero ocasionados de manera directa o indirecta por una organización durante un periodo de tiempo determinado. Con la información que ofrece esa certificación, se pueden detectar los puntos de mejora para disminuir las emisiones.

Para el cálculo de esa huella de carbono se analizan diferentes criterios como las emisiones directas generadas por el consumo de combustible, y las emisiones indirectas producidas por la actividad de la patronal autonómica del calzado que están vinculadas con el consumo eléctrico.

Vicente Pastor, presidente de Avecal, ha subrayado que con el distintivo alcanzado se ha dado “un paso al frente en el impulso de la transformación de la industria del calzado hacia su sostenibilidad siendo parte activa del cambio”.