Arrancan las fiestas en Las Bayas con el pregón de Rafael Irles

El pregón y la imposición de bandas a las Reinas y Damas, junto a la de fajines a abanderados y festeros infantiles, va a dar esta noche el pistoletazo de salida a unas fiestas de Las Bayas, que se van a extender hasta el día 31 y que se celebran en honor a San Andrés Apóstol, patrón de la pedanía.

El pregón de las fiestas va a ser pronunciado por Rafael Irles, vecino de la pedanía conocido por haber regentado durante muchos años la carnicería de la misma. Ambos actos van a tener lugar a partir de las 22:00 horas en el pabellón deportivo ‘José Vicente Quiles’ de la pedanía.

