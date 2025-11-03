Arrancan en Elche las obras en la calle Clara Campoamor que va a estar cortada al tráfico tres meses

La circulación de vehículos por la calle Clara Campoamor de Elche, que es una de las arterias principales que conectan con el barrio de Carrús y el polígono industrial que lleva ese mismo nombre, va a permanecer cortada durante los próximos tres meses.

En esa situación se encuentra desde la mañana de este lunes. El motivo: el inicio de las obras de reurbanización y mejora de esa vía, que se espera pongan solución de manera definitiva a los problemas de proliferación de socavones en la calzada que sufren los vecinos de esta zona desde hace más de dos décadas.

Los trabajos van a suponer una inversión de 373.000 euros y, a lo largo de un trazado en línea recta de 110 metros de longitud, van a abarcar del cruce de la calle Clara Campoamor con la calle Francisco Miller Giner a la intersección con la calle Juan Maciá Esclapez.

En principio las obras se iban a realizar en distintas fases en seis meses, pero finalmente, por recomendación de los ingenieros municipales y Policía Local se van a ejecutar de forma continuada, lo que va a reducir el plazo de ejecución a la mitad de lo previsto.

Claudio Guilabert, concejal de Contratación y Espacios Públicos, ha destacado que “era un compromiso la reforma integral de la calle como consecuencia de los socavones aparecidos en los últimos años, sin solución por parte de anteriores gobiernos, y ahora este gobierno municipal va a llevar a cabo una medida definitiva para acabar con ellos tras el último aparecido hace unos meses”.

Por su parte, Samuel Ruiz, concejal de Distrito en Carrús, ha señalado que esta era una “reivindicación de los vecinos de Clara Campoamor que llevaban años exigiendo una solución”. Ha añadido que la “única solución era la reforma integral en la calle” y ha pedido paciencia a los vecinos por las obras, “que son necesarias para lo que el barrio pide”.