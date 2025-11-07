Arranca el Impulsa Empleo del centro comercial L’Aljub

Este viernes 7 de noviembre a las 20h. el Centro Comercial L’Aljub, gestionado por CBRE, inaugura oficialmente Impulsa Empleo 2025. Es una iniciativa gratuita que ofrece durante una semana un punto de encuentro para el empleo, la formación y el talento en Elche. La inauguración contará con la participación de Daniel Párraga, gerente de L’Aljub y los concejales de Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento de Elche.

A las 20h. empezará la conferencia-espectáculo titulada `Positivamente´a cargo de Toni Bright, uno de los mentalistas más reconocidos de España y Fabián Villena, experto en actitud positiva inteligente y motivación. Una experiencia única que combinará herramientas prácticas, psicología positiva y mensajes transformadores para activar la actitud, la inspiración y la búsqueda de nuevas oportunidades profesionales.

En los días sucesivos, hasta el 14 de noviembre, el centro comercial acogerá actividades, talleres, conferencias y acciones de networking dirigidas a quienes desean mejorar profesionalmente, encontrar empleo o dar un giro a su vida laboral. Más información en la landing de Impulsa Empleo cclaljub.com/impulsa-empleo-2025. Es una semana llena de actividades gratuitas enfocadas a la formación, a la motivación laboral y a conocer oportunidades de empleo con el apoyo de universidades, empresas e instituciones.

Esta acción se enmarca dentro de `Destino 2030´del centro comercial L´Aljub que cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Elche. El objetivo principal es apoyar a los desempleados y contribuir a potenciar la economía de la zona, cumpliendo con el ODS 8: ‘Trabajo decente y crecimiento económico’.