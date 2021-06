Ariadna Ródenas: "La emoción que sentí al ver la meta es indescriptible"

La ciclista Ariadna Ródenas se proclamó el pasado fin de semana campeona de Europa de Ultramarathon. La ilicitana resalta la dureza de la prueba y se muestra "muy feliz y emocionada" por haber podido terminar en primera posición. Ariadna Ródenas ya compitió hace dos años en la misma prueba, aunque las cosas no le fueron tan bien: "Me he quitado la espinita".

Esta semana, la ciclista ilicitana es la protagonista de 'Sube con Ascensores Serki'. Ródenas ya piensa en los próximos retos que afrontará en pocas semanas.