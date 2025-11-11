Argentina entrenará en el Martínez Valero de Elche este jueves

La selección de Argentina, con Leo Messi a la cabeza, se entrenará este jueves en el Martínez Valero. La sesión a puerta abierta comenzará a las 10:30 horas y la apertura de puertas será a las 09:30 horas por orden de llegada. La 'Albiceleste' se mide este viernes a Ángola

Argentina está concentrada en Algorfa y aprovechará para ejercitarse en Elche. Será un día especial para los dirigentes del club franjiverde, con Christian Bragarnik al frente. La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) ha confirmado este martes que el entrenamiento será en el Martínez Valero.

La vigente campeona del mundo visitará, por tanto, Elche. La hora impedirá que los más pequeños puedan disfrutar de la 'Albiceleste', pero habrá demanda por la gran cantidad de argentinos residentes en la provincia.