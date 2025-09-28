El antiguo colegio Carlos III de Elche será la sede de la escuela de formación de Seguridad y de Protección Civil

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha adelantado este domingo durante su discurso institucional en el acto de celebración del patrón de la Policía Local que el colegio Carlos III, ubicado en el barrio de San Antón, se convertirá en la sede tanto de la agrupación local de Protección Civil como de la futura Escuela de Formación Continua en Seguridad y Emergencias. Lo hará cuando haya sido inaugurado el centro educativo ‘Les Arrels’.

Además, Ruz se ha comprometido a incrementar en “más de 50 agentes” en los próximos cinco años la plantilla de la Policía Local ilicitana: “Es un reto que nos presenta la Jefatura vamos a abordarlo desde el Gobierno para hacerlo realidad”, ha dicho el alcalde de Elche.

Por otro lado, Pablo Ruz ha comprometido la adquisición de nuevos dispositivos Táser; la actualización de los equipos de comunicaciones de la Policía Local; y “continuar” con la renovación de la flota como las motocicletas. Ha anunciado también que la próxima Junta de Gobierno Local tiene previsto dar luz verde a la adquisición de dos furgones para la Policía Local.

Acto de celebración del día del patrón dela Policía Local de Elche 2025. | Ayuntamiento de Elche

Condecoraciones

En el marco de la celebración del día del patrón de la Policía Local, se han entregado distintas distinciones a personas por haber hecho gala de un comportamiento ciudadano ejemplar y por su colaboración con la policía.

Este ha sido el caso de Roberto Sánchez, inspector Jefe de la Policía Nacional en Elche, por su profesionalidad y su colaboración permanente con la Policía Local de Elche; Oliverio Riquelme, oficial de Policía Local de Orihuela, en reconocimiento a su constante colaboración con la Policía Local de Elche, especialmente en el ámbito de las actividades de tiro policial y el manejo de armas menos letales; Javier Álvarez, agente de la Ertzaintza, por su colaboración en la formación especializada en materia de intervención en grandes concentraciones y alteraciones del orden público; y Marouane Abatouy, joven que en la madrugada del pasado 22 de julio evitó que una persona con intenciones suicidas se precipitara al vacío desde el puente del Bimilenario, asistiéndole y conteniéndole hasta la llegada de la patrulla.

Además, se han entregado 27 diplomas por servicios especiales, 35 medallas de plata al mérito policial, y se ha distinguido a 202 agentes y mandos de la Policía Local de Elche por su participación y ayuda tras la Dana en la provincia de Valencia.

Asimismo, se han entregado reconocimiento por su ayuda en las labores de auxilio en las zonas asoladas por la Dana de finales de octubre en Valencia. En este apartado se ha reconocido los departamentos municipales de Parques y Jardines y Mantenimiento, así como a la empresa municipal Pimesa, los trabajadores del servicio de limpieza, Protección Civil, la Fundación Conciénciate