El Año Jubilar de Elche será protagonista el día de su clausura en el cupón de la ONCE

El cupón del sorteo de la ONCE del 1 de noviembre estará ilustrado con la icónica imagen de Elche de la basílica de Santa María y el Palacio de Altamira rodeados de palmeras.

El boleto estará ese día dedicado al Año Jubilar con motivo del 75 aniversario del dogma de la Asunción que se cierra precisamente ese día.

Con ello, el Año Jubilar con su slogan ‘Elche, el cielo en la tierra’ va a estar presente en los 5,5 millones de cupones de la ONCE que se pondrán a la venta en toda España ese día.

Presentación del cupón de la ONCE dedicado al Año Jubilar de Elche. | Ayuntamiento de Elche

Estela Medina, directora de la ONCE en la provincia de Alicante, ha destacado este miércoles durante la presentación de ese cupón que “es muy ilicitano” y “representa la unión, las tradiciones y la esencia de una ciudad única”.

Por su parte, Pablo Ruz, alcalde ilicitano, ha expresado su gratitud a la ONCE “por hacer esto posible en un año tan especial para los ilicitanos”, así como que ha subrayado que la imagen elegida “refleja lo que es Elche”.

Ruz ha recordado que ese cupón conmemorativo coincide con la clausura del Año Jubilar y la coronación de la Mare de Déu, el próximo 1 de noviembre, y ha afirmado que “el Misteri es una de las manifestaciones artísticas, espirituales y culturales más sublimes de Europa e incluso del mundo”.