André Silva y Rafa Mir completan la delantera del Elche

El Elche Club de Fútbol (CF) ha cerrado de una tacada a Rafa Mir y André Silva para el ataque. Ninguna operación es oficial todavía, pero ambos futbolistas ya han puesto rumbo a la ciudad ilicitana para firmar su nuevo contrato con la entidad del Martínez Valero.

La llegada de André Silva ha sido una sorpresa para el entorno del Elche CF. El periodista Fabrizio Romano ha avanzado un principio de acuerdo entre el Leipzig y el Elche para el traspaso del punta portugués. Llegará en propiedad al club franjiverde y, según ‘Sky Sport’, la cifra de la operación puede ser de 1,5 millones de euros.

Silva acumula más de sesenta partidos en competición europea y tiene experiencia en España, puesto que ha jugado en Sevilla y Real Sociedad. Buscará recuperar su mejor versión en el Elche para poder volver a la selección de Portugal.

Rafa Mir

El fichaje de Rafa Mir no ha sido tan sorprendente. El nombre del delantero del Sevilla lleva encima de la mesa de la dirección deportiva del Elche desde hace un mes. Mir aterrizará en el Martínez Valero cedido, aunque primero necesita ser inscrito por el Sevilla. No habrá problema para ese trámite.

Con la llegada de estos dos atacantes, la delantera se da por cubierta. Álvaro Rodríguez ha llegado también este mercado, mientras que Mourad sigue en el Elche. El hispano-marroquí podría abandonar el Martínez Valero en las próximas semanas.

Otro nombre que ha sonado durante todo el verano ha sido el de Agustín Álvarez. El ‘Canario’ ya jugó cedido por el Sassuolo la pasada campaña en Elche. Aún quedan dos semanas por delante antes del cierre de la ventana veraniega, pero parece que han disminuido las opciones de volver a ver al uruguayo con la camiseta franjiverde.