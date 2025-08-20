André Silva ya se ejercita junto al resto de la plantilla

La plantilla del Elche Club de Fútbol solo piensa en el próximo compromiso liguero frente al Atlético de Madrid, este sábado 23 de agosto a las 19:30 horas en el Riyadh Air Metropolitano.

El lunes se celebró la primera sesión de la semana, a las 19:15 horas, en el José Díez Iborra, con la presencia únicamente de los futbolistas que no salieron de inicio en el empate ante el Real Betis. El primero en llegar fue Rafa Mir, acompañado de Matías Dituro y Fede Redondo. También acudió André Silva, acompañado de su compatriota Martim Neto y de Bambo Diaby.

Este martes por la mañana, a las 9:15 horas, la plantilla se ejercitó al completo salvo Yago Santiago, que trabajó en el Martínez Valero, y Pedro Bigas, capitán franjiverde que no participó por motivos personales, tal y como ha informado el club a Onda Cero, por lo que no se trata de ninguna molestia física.

Durante los 15 minutos abiertos a la prensa, el equipo comenzó con vueltas de calentamiento, siguió con ejercicios de agilidad y finalizó con un rondo. En ese tiempo se pudo ver a la plantilla muy feliz tras el punto logrado ante el Real Betis y concentrada de cara a la segunda jornada de LaLiga EA Sports.