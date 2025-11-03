Amigos de los Humedales del Sur de Alicante denuncia la circulación de motos de trial en el entorno del pantano de Elche.

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha denunciado ante la Policía Local de Elche la circulación de motos de trial en el entorno del pantano del municipio.

Los ecologistas insisten en que la circulación campo a través, tanto de motos como de bicicletas de montaña, está degradando el ecosistema de ese entorno.

Desde AHSA se ha añadido que ese entorno del pantano de Elche es un paraje que se encuentra dentro de la cuenca de afección de una zona húmeda catalogada que también forma parte de un futuro paraje natural municipal que en la actualidad está en tramitación.

Para Amigos de los Humedales, la circulación de ese tipo de vehículos por el entorno del Pantano de Elche vulnera la legislación autonómica vigente en materia de circulación de vehículos por terrenos forestales.

El grupo conservacionista defiende que se trata de una zona sensible desde un punto de vista ornitológico por ser un área de campeo de diferentes especies de aves rapaces protegidas.

También insiste en que “el clima termomediterráneo y las lomas del entorno del pantano ilicitano, con un sustrato con escasa materia orgánica, condiciona una frágil y excepcional vegetación adaptada a unas condiciones extremas y muy sensible a agresiones como la circulación de vehículos”, provoca “la desaparición de la valiosa cubierta vegetal” y la aparición y agravamiento de procesos erosivos de difícil y costosa recuperación”.

Además, AHSA ha alertado de que la intensa circulación de bicicletas de montaña también está provocando un grave deterioro de estos ecosistemas y considera urgente que se culmine la tramitación del Paraje Natural Municipal del Pantano de Elche, que abarcaría buena parte de las sierras prelitorales ilicitanas, para proteger también adecuadamente estos valiosos hábitats, ponerlos en valor y que la ciudadanía tenga información sobre la importancia de conservar su biodiversidad.