Álvaro Antón, nuevo vicerrector del campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

El ilicitano Álvaro Antón ha sido nombrado nuevo vicerrector del campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Ávaro Antón releva en esa responsabilidad a Enrique Centeno, que pasa a ejercer como Adjunto a la Secretaria General de la universidad privada.

Va a compatibilizar su nueva responsabilidad con la que desde hace dos años viene desempeñando como Vicerrector de Internacionalización y Vida Universitaria.

Graduado en Derecho y en Periodismo, así como Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad CEU, Antón vuelve a un cargo de gestión en el campus de Elche ya que ejerció como secretario académico entre los años 2019 y 2023.

Otras renovaciones de cargos

El equipo directivo del CEU de Elche se renueva en otros cargos. Así Cristina Orts se convierte en adjunta al vicerrector, para lo que cesa como vicedecana de Fisioterapia; Nancy Vicente pasa a ser vicedecana de Enfermería; Cristina Salar ha sido nombrada vicedecana de Fisioterapia; Nuria Javaloyes va a coordinar el grado de Psicología que arranca en este curso académico 2025-2026.

Se mantienen en el cargo María Pascual, vicedecana de Educación, Ana Isabel Mateos, vicedecana de Empresa y Derecho y Ana Martínez, vicedecana de Odontología.