Los alumnos de nocturno del IES La Asunción de Elche se movilizan contra su traslado al instituto Carrús y UGT denuncia que la decisión no ha seguido el cauce legal

Los alumnos de Bachillerato del turno de nocturno del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) La Asunción de Elche han comenzado a movilizarse en protesta por la decisión de la Conselleria de Educación de trasladar sus clases al instituto Carrús a partir del próximo curso 2022-2023.

Por su parte, el sindicato UGT ha solicitado al Ayuntamiento de Elche la convocatoria urgente del Consejo Escolar Municipal a fin de valorar si desde ese órgano se reclama formalmente al departamento autonómico de Educación el mantenimiento el Bachillerato cocturno en el IES La Asunción.

Los alumnos que cursan esos estudios en el centro de Secundaria de Elche se han concentrado por primera vez en la tarde de este pasado jueves exhibiendo dos pancartas en las que se podía leer, por un lado, el mensaje de ‘No al cierre del nocturno’ y, por otro lado, ‘Nuestros votos recordarán los recortes’.

Alumnos de nocturno del IES La Asunción de Elche. | Onda Cero Elche

Por su parte, el sindicato UGT ha reclamado la convocatoria “urgente” por parte del Ayuntamiento de Elche de una reunión del Consejo Escolar Municipal para abordar de manera monográfica esa supresión del turno de nocturno de Bachillerato en el instituto ilicitano y votar la posibilidad de dirigirse formalmente a la Conselleria de Educación para exigir que se dé marcha atrás y la medida no se lleve a efecto.

Además, el sindicato considera que esa decisión de eliminar las clases nocturnas “no se ha hecho de manera correcta, ya que se ha notificado al centro por parte del inspector, sin notificación o resolución ni previo informe o consulta al Consejo Escolar Municipal, dejando al centro, a su personal, al alumnado y a las familias sin posibilidad de reclamación oficial en tiempo y forma”.

Así lo recoge un comunicado emitido por UGT en el que se añade que “se está vulnerando los derechos de movilidad del personal docente, ya que al no estar notificado por escrito, no han tenido constancia fehaciente para optar a otras plazas en el concurso general de traslados y/o comisión de servicios, ya que esta información se dio una vez pasado el plazo del Concurso General de Traslados, perjudicando así mismo a quien haya solicitado plaza pensando que hay nocturno y a quien no haya podido cambiar de Centro por no saber qué se eliminaba su plaza en el centro”.

“Consideramos que la Enseñanza no es un negocio, es un derecho y un servicio para la mejora educativa de nuestra ciudadanía y por ello creemos que una ciudad como Elche debe tener al menos dos IES de Bachillerato Nocturno y mejor en los centros con más antigüedad y que desde practicante sus inicios lo están haciendo”, concluye el comunicado de UGT.