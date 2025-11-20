Alimotor inaugura concesionario en Elche con el evento `OJ Premiere´ de Omoda y Jaecco

Alimotor ya tiene concesionario en la ciudad de Elche y durante la inauguración ha presentado sus nuevos coches OMODA 5 SHS y el JAECOO 5. Estas marcas asiáticas ya cuentan con unos 60 concesionarios en España.

En Elche se ha celebrado de manera especial con la asistencia del director de Desarrollo de Red Omoda-Jaecoo España, Leornardo Scarcelli, que junto al gerente de Alimotor, Alfredo Martínez, han entregado el vehículo número 30.000 que ha comprado un cliente del concesionario ilicitano.

El evento ha contado con la presencia del alcalde de Elche, Pablo Ruz; concejales del equipo de gobierno; empresarios locales y clientes que han podido conocer las características de todos los coches de estas marcas que llegan con mucha fuerza.