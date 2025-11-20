PRESENTACIÓN DE OMODA 5 SHS Y JAECOO 5

Alimotor inaugura concesionario en Elche con el evento `OJ Premiere´ de Omoda y Jaecco

La inauguración de instalaciones en la carretera de Crevillente, junto a Conforama, se ha contado con la asistencia de unos 400 invitados que han podido conocer ya los nuevos vehículos OMODA & JAECOO.

Onda Cero Elche

Elche |

Alimotor inaugura concesionario en Elche con el evento `OJ Premiere´ de Omoda y Jaecco
Alimotor inaugura concesionario en Elche con el evento `OJ Premiere´ de Omoda y Jaecco | Onda Cero Elche

Alimotor ya tiene concesionario en la ciudad de Elche y durante la inauguración ha presentado sus nuevos coches OMODA 5 SHS y el JAECOO 5. Estas marcas asiáticas ya cuentan con unos 60 concesionarios en España.

En Elche se ha celebrado de manera especial con la asistencia del director de Desarrollo de Red Omoda-Jaecoo España, Leornardo Scarcelli, que junto al gerente de Alimotor, Alfredo Martínez, han entregado el vehículo número 30.000 que ha comprado un cliente del concesionario ilicitano.

El evento ha contado con la presencia del alcalde de Elche, Pablo Ruz; concejales del equipo de gobierno; empresarios locales y clientes que han podido conocer las características de todos los coches de estas marcas que llegan con mucha fuerza.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer