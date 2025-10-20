Algueña inaugura su rehabilitado Museo Etnográfico Municipal tras una inversión de 500.000 euros

El municipio de Algueña de la comarca del Medio Vinalopó ha inaugurado este domingo su Museo Etnográfico Municipal tras la rehabilitación que se ha llevado a cabo en la casa-cueva que lo alberga.

La inauguración sido realizado por Carmen Sellés, diputada de Arquitectura de la Diputación de Alicante, institución que ha financiado las obras acometidas a través del Plan Provincial para la rehabilitación y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico de carácter Histórico Municipal de municipios de menos de 75.000 habitantes.

En el acto de inauguración también han estado presentes Sergio Ramírez, alcalde de Algueña, y Rafael Pérez, director del área de Arquitectura de la Diputación de Alicante.

La apertura del rehabilitado Museo Etnográfico Municipal de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó ha contado con una jornada de puertas abiertas con visita guiada a las instalaciones.

La casa-cueva, cuyo origen data de 1886, tiene una superficie útil de 183 metros cuadrados y, a diferencia de la mayoría de las construcciones de esa misma tipografía que abundan en Algueña, está situada en el centro urbano.

La recuperación de la vivienda comenzó en 2018 ha supuesto una inversión de medio millón de euros: “Desde el área de Arquitectura de Diputación de Alicante trabajamos para la defensa, recuperación y conservación de nuestro territorio”, ha afirmado Carmen Sellés que ha destacado que “en este caso a través de una estrategia de potenciación de nuestro patrimonio arquitectónico y cultural para revalorizar el entorno y poner de manifiesto el capital natural, la historia y las costumbres de nuestros antepasados".