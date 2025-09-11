El alcalde de Villena exige al Gobierno central y a la Generalitat avanzar en la conexión entre la estación de AVE y la A-31

El alcalde de Villena, el socialista Fulgencio Cerdán, ha reiterado la petición del Ayuntamiento ante el Ministerio de Transportes y la Generalitat Valenciana para que, “entre ambas administraciones y a la vista de competencias diferentes de cada una de ellas”, se “coordinen” para avanzar en el proyecto de construcción del acceso directo entre la autovía A-31 y la estación del AVE de Villena.

Cerdán ha destacado que la estación del AVE del municipio de la comarca del Alto Vinalopó “no es solo para Villena, sino para varias comarcas”, que es algo, ha incidido, “que no ha entendido ninguna administración con competencias”. Ha puntualizado que se han dado pasos positivos como la tramitación de la futura construcción de un puente que está proyectado por ADIF, que permitirá salvar la vía convencional y conectar en un futuro con la estación de alta velocidad, pero ha lamentado el largo proceso y el desconcierto que se produce ante los usuarios de la alta velocidad por la incapacidad de realizar una conexión de poco más de dos kilómetros para conectar la autovía con la estación y mejorar su accesibilidad.

"La estación del AVE es perfectamente viable cuando se acabe de verdad y cuando la Generalitat se tome en serio la articulación de la provincia y el desarrollo estratégico de nuestras inversiones", ha afirmado el alcalde de Villena que también ha explicado que “el vial es gran parte responsabilidad de la Generalitat, que lleva más de 12 años dejando pasar el tiempo y abandonando a nuestra tierra, especialmente cuando ya se disponía de una partida para este proyecto que el actual presidente, Carlos Mazón, eliminó".