El alcalde de Elche traslada a la Oficina Municipal de Protección de Datos que el PSOE ha revelado la ubicación de su domicilio

El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), se ha dirigido a la Oficina Municipal de Protección de Datos poniendo en conocimiento de la misma que la concejala del PSOE Patricia Macia aludiese a la dirección de su domicilio particular durante una rueda de prensa en la que había desvelado que el alcalde ha accedido a la aprobación en un tiempo récord de apenas dos meses de dos licencias para la reforma de su casa, cuando la media para la aprobación de ese tipo de licencias está siendo, por norma general en el resto de casos, muy superior.

La Oficina Municipal de Protección de Datos, al no ser competente en el caso concreto, ha derivado la denuncia a la Oficina Española de Protección de Datos.

Así lo ha explicado este jueves el director adjunto del gabinete de Alcaldía, Antonio Luis Martínez Pujalte.

Martínez Pujalte, que es Catedrático de Derecho, ha llegado a pedir la “dimisión” de la concejala Patricia Maciá ya que, según ha señalado, la ley orgánica de protección de datos ha sido “violada de forma flagrante”. Y es que, a juicio de Martínez Pujalte, esa legislación tipifica como “muy grave” que se desvelen datos personales. Ha añadido que el hecho de que esos datos no hayan sido difundidos por los medios de comunicación, como ha ocurrido, “no convierte en impune” la conducta de la edil socialista porque lo que está tipificado como irregular es “el uso de los datos”.

Antonio Luis Martínez Pujalte también ha defendido que los concejales, por su cargo público, deben tener un especial cuidado en el cumplimiento de la ley.