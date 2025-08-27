El alcalde de Elche garantiza el abono de nóminas y facturas mientras se trata de recuperar los sistemas informáticos que han sido secuestrados por un grupo de hackers

Conforme pasan las horas se conocen más datos del grave ataque cibernético que ha sufrido el Ayuntamiento de Elche. Un grupo internacional de hackers mantiene secuestrados los servidores informáticos del consistorio ilicitano y ha reclamado una recompensa por liberarlos.

El ataque está siendo investigado ya por la Policía Nacional y la Europol y ha sido de similares características al que con anterioridad han sufrido otras administraciones y entidades públicas.

El ciberataque se produjo el lunes por la mañana y desde entonces tanto técnicos del Ayuntamiento como del Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana para tratar de restablecer la normalidad lo antes posible. También está colaborando en las tareas para restaurar la red informática municipal el Centro Criptológico Nacional.

De momento, el sistema informático general acumula 48 horas completamente inoperativo.

Además, el consistorio ilicitano ha confirmado la contratación de los servicios de una empresa externa para continuar con el diagnóstico y evaluación del alcance del ataque informático.

Paralelamente, continúa activado el Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento que es el encargado de realizar un diagnóstico de los daños sufridos por el ataque a fin de adoptar las decisiones "adecuadas" para recuperar el funcionamiento del sistema informático.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha avanzado que este miércoles va a firmar el decreto el decreto de pago de las nóminas a los trabajadores del Ayuntamiento, que, según se ha insistido, van a percibir su retribución “con normalidad en tiempo y forma". Además, ayer rubricó la liquidación del pago de la Seguridad Social de la plantilla municipal y en los próximos días se establecerá el método "para garantizar el pago a proveedores y servicios asistenciales".

Oficinas de Atención al Ciudadano

Por otro lado, las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMACs) mantienen la atención presencial, aunque no se pueden realizar trámites administrativos. Cuando se logre restablecer el sistema, el consistorio contactará con quienes tenían cita previa para facilitarles una nueva.