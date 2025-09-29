El alcalde de Elche detalla en el pleno el procedimiento de la aprobación de las licencias de obras de su vivienda y niega trato de favor

El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), ha defendido este lunes en el pleno municipal que la obtención de las licencias para la reforma y construcción de una piscina en su vivienda particular las ha obtenido siguiendo los procedimientos administrativos correspondientes y en plazos dentro lo habitual en el otorgamiento de licencias desde el departamento municipal de Urbanismo.

Ruz ha cargado contra el PSOE por, ha insistido, “desvelar” la dirección de su domicilio particular “en una rueda de prensa”, lo que, ha considerado, va a acarrear “un grave problema” para los socialistas, aludiendo a la denuncia que Ruz ha llevado a la Agencia Nacional de Protección de Datos. Ha dicho además que la polémica acabará por costar alguna dimisión “forzada” en el Grupo Socialista.

Las explicaciones ofrecidas por Ruz no han convencido a la oposición municipal, mientras que sí han sido del agrado de Vox.

Tanto PSOE como Compromís per Elx han defendido la necesidad de la creación de una comisión especial de investigación integrada por una parte política y otra técnica en la que se ponga sobre la mesa toda la documentación necesaria para aclarar si las licencias relativas a la vivienda del alcalde se han tramitado con mayor agilidad o no que la media que, por norma general, registran las licencias de las mismas características.

En una línea similar a la del portavoz socialista se ha expresado Esther Diez, concejala del grupo municipal del grupo municipal de Compromís per Elx.

Rechazada una comisión de investigación

En el pleno municipal también se ha votado una moción presentada por el PSOE en la que se pedía la constitución de una comisión especial de investigación integrada por una parte política y otra técnica en la que se pueda poner sobre la mesa toda la documentación necesaria para aclarar si las licencias relativas a la vivienda del alcalde se han tramitado con mayor agilidad, o no, a la media que, por norma general, registran las licencias de las mismas características.

La creación de esa comisión de investigación ha sido rechazada por el PP y Vox, formaciones que han sumado votos para hacer valer la mayoría que tienen en la Corporación para evitar la creación de ese órgano, que desde el PSOE se ha defendido como necesaria en aras de la “transparencia”.

Tanto el PP como Vox han argumentado el voto contrario a la constitución de comisión de investigación en torno a las licencias de obras solicitadas por el alcalde en que éste ha ofrecido hoy suficientes explicaciones.

Desde Vox, el portavoz Samuel Ruiz ha requerido al PSOE a que si tan claro tienen que se ha cometido alguna irregularidad acudan de manera inmediata al juzgado.

Reprobación de Patricia Maciá, concejala del PSOE

Por otro lado, también relacionado con la polémica de las licencias de la vivienda del alcalde y por medio de una Moción in voce, PP y Vox ha aprobado la reprobación política de la concejala del PSOE Patricia Maciá, a la que ambas formaciones políticas acusan de difundir en una comparecencia pública la dirección del domicilio particular del alcalde.

El concejal del PP Claudio Guilabert ha defendido que al aludir a la ubicación de la vivienda del alcalde la concejala del PSOE ha expuesto “a una familia y degradado la institución”.

La reprobación ha sido aprobada con los votos favorables del PP y Vox, que han acusado a la concejala del PSOE de incumplir lo dispuesto a la legislación vigente en el país en materia de protección de datos.

Tanto el Grupo Socialista como el grupo municipal de Compromís per Elx ha votado en contra de esa reprobación considerando que supone extender “una cortina de humo” con el objetivo de tapar “el meollo de la cuestión”, que, han incidido, es esclarecer si las licencias de obra en la casa del alcalde se han aprobado, o no, más rápido de lo que es habitual en ese tipo de trámite.