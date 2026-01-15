El alcalde de Elche avisa que si el Gobierno central no vuelve a implicarse con San Antón no se podrá acabar su renovación urbana

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche de esta semana, que ha tenido lugar este jueves, ha dado luz verde al proyecto del nuevo edificio de 45 viviendas que se va a construir en el barrio de San Antón.

A su vez, se ha encargado a la empresa municipal Pimesa que, en su próximo Consejo de Administración, inicie el proceso de licitación pública que ha de llevar a la contratación de esas obras

El edificio tendrá viviendas de entre 45 y 60 metros cuadrados de superficie y dispondrá de dos sótanos con 44 plazas de aparcamiento. También contará con un local comercial.

El proyecto va a salir a concurso público por un presupuesto máximo de 4,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

En cuanto a su financiación, la Generalitat Valenciana va a aportar 2,5 millones de euros. El resto lo asumirá el Ayuntamiento y los vecinos del barrio.

El alcalde de Elche Pablo Ruz ha lamentado de nuevo que el gobierno central no esté implicado en la construcción de ese nuevo edificio, cuando sí ha participado en el coste de los inmuebles construidos hasta ahora en el marco del proyecto de renovación urbana del barrio ilicitano. Además, Ruz ha advertido claramente que si el Ministerio de Vivienda no se implica en el proyecto, la renovación urbana del barrio ilicitano no podrá continuar cuando, ha recordado, aún está pendiente de abarcar a “dos terceras partes del barrio”-

Los primeros que podrán adquirir los pisos del nuevo bloque de 45 viviendas que se proyecta en San Antón serán los vecinos del bloque 8, que fueron realojados el pasado mes de abril, toda vez que el edificio tiene riesgo de derrumbe.

Por otro lado, el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, que es el responsable del área municipal de Urbanismo ha anunciado que la Junta de Gobierno Local también ha aprobado el encargo a Pimesa de la redacción del proyecto de derribo del bloque número 8.

Por lo que se refiere al derribo de los bloques 11 y 14 del barrio, Francisco Soler ha señalado que los trabajos se han reanudado esta semana después de conseguir los permisos necesarios para la retirada del amianto, “por lo que el derribo se va a acelerar en los próximos meses”.