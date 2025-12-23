Aigües d’Elx confía en que la CHS avance en 2026 el proyecto del colector principal de alcantarillado en Peña Las Águilas

La empresa Aigües d’Elx confía en que a lo largo del próximo año se pueda avanzar en torno a la dotación de la red de alcantarillado en la partida Peña Las Águilas de Elche, que está pendiente de un paso fundamental: la licitación por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de la construcción del colector principal de esa infraestructura a la que se conectará toda la red secundaria que ejecuta Aigues d’Elx.

Algunas fases de esa actuación ya están ejecutadas, al tiempo que otras están pendientes. En este este sentido, Aigües d’Elx, que es la mercantil participada por el Ayuntamiento en un 51% que gestiona el ciclo integral del agua en el municipio ilicitano, ha previsto para el próximo año la inversión de 1,3 millones de euros en una nueva fase del proyecto.

Ahora bien, María José Toledo, gerente de Aigües d'Elx ha incidido este martes en que la conexión con la red de alcantarillado de Peña Las Águilas está condicionado al avance por parte de la CHS de la dotación del colector principal de esa red hídrica.

Llano de San José

El agua potable comenzará a llegar el próximo año a la partida Llano de San José. Allí, probablemente el 7 de enero, comenzarán las obras para conectar con la red de alcantarillado medio centenar de parcelas y cinco naves industriales.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses de modo que, si no hay contratiempos en el desarrollo de los mismos, de cara al verano ya habrá agua potable en esa zona, representando esa circunstancia el primer paso para extender la disposición de agua potable en otras zonas, por ejemplo, en la fase siguiente que se ponga en marcha en áreas de Matola.

En 2025 crece el consumo de agua

En el balance de este año 2025 de Aigües d’Elx destaca también que el consumo de agua se ha incrementado en el conjunto del municipio de Elche en un 3 %, destacando los crecimientos registrados en industrias y en otras actividades como hoteles y locales comerciales. En este ámbito sobresale otra cifra que es la de 450 nuevos clientes a modo locales comerciales y profesional a lo que se ha dado de alta este año en Aigües d’Elx.

Fondo Social de 450.000 euros

Por otro lado, el concejal de Agua del Ayuntamiento de Elche, Juan de Dios Navarro (PP), ha puesto en valor los datos del balance de las ayudas del Fondo Social de la empresa mixta, que es la que gestiona el ciclo integral del agua en Elche, con una dotación de 450.000 euros.

De cara al año 2026, Aigües d’Elx tiene la intención de trabajar en proyectos como la redacción del proyecto de creación de un tanque de tormenta para la zona Altabix-Universidad, que supondrá una inversión de 4,5 millones de euros, así como que implementará la tele lectura en todos edificios municipales y la digitalización de aspectos como el nivel de las charcas del Clot de Galvany, entre otras actuaciones.