"Ahora somos más ciclistas, pero no nos valoran igual"

Leyre Toledo Martínez (Novelda, 2007) sigue dando pedales en la carrera familiar de cuatro generaciones de ciclistas. Su padre, Miguel Ángel Toledo García, fue uno de los mejores especialistas de pista en los 80. Ahora, ya retirado desde hace años, comparte las aventuras de su hija, promesa del deporte valenciano, y relata las nuevas experiencias de sus victorias nacionales con apenas 16 años.

Entrevista y fotografías de Marina Mira Santos

Hace casi un año se inauguró el velódromo Luis Navarro Amorós en Novelda. ¿Qué supone para el ciclismo de la localidad esta noticia?

Miguel Ángel Toledo: Es una excelente noticia por la que se ha peleado durante muchos años. Ahora lo que se debe hacer es pedir al Centro de Tecnificación que trabaja en San Vicente si puede bajar a Novelda de vez en cuando. A Leyre siempre le toca ir a entrenarse a Valencia o San Vicente. Pero sí que es cierto que el concejal de Deportes de Novelda, Carlos Vizcaíno, nos facilita poder entrar cuando queramos y eso es de agradecer.

Leyre Toledo: Sinceramente, no he tenido la oportunidad de entrenarme mucho alló. Ya se han hecho carreras en el velódromo de Novelda y he tenido la oportunidad de competir en casa, algo que es muy bonito para cualquier deportista.

Miguel Ángel, ¿cree que el velódromo Luis Navarro Amorós debiera tener su nombre?

Miguel Ángel: Cuando dijeron que el nombre sería el de Luis Navarro no me molestó, porque Luis fue quien me inculcó meterme en pista. Gracias a eso y a que destaqué, me conoció la gente, descubrí cosas, estuve en selección española… Él fue quien me inició en esta modalidad. No me molestó que pusieran su nombre, pero sí es cierto que el antiguo alcalde, Salvador Sánchez Arnaldos, dijo que el velódromo lo había pedido por mí. Tengo grabada esa entrevista en una cinta de cassete. Él presentó ese credencial para pedir la subvención y poder construirlo. Hubiera sido bonito ver mi nombre en el velódromo, pero no estoy triste porque a Luis le aprecio y le he querido mucho, ya que fue mi preparador y mi seleccionador.

Antes de cumplir los 16 años ya había logrado ser subcampeona de España en el Omnium y campeona de España en la Madison. ¿Cómo vivieron estos últimos éxitos?

Leyre: Yo iba con la mirada puesta en la Madison, en la que quedé campeona de España con mi compañera Leyre Almena. Pero, en el Omnium, donde quedé subcampeona, no me lo esperaba. Cuando empecé a correr las primeras pruebas, iba bien de piernas y tenía buenas sensaciones. Me centré un poco más en ella y fui recogiendo resultados. Al final me puse muy contenta, ya que no esperarse una cosa y luego conseguirla te da mucha felicidad. La Madison más de lo mismo. Y, además, con mi compañera y amiga Leyre Almena también fue muy especial ganarlo.

Miguel Ángel: El problema es que Leyre todavía no se cree el potencial que tiene, no se cree que es buena, y los resultados y las evidencias están ahí. El scratch lo ganó, no le pudieron ni remontar; en la segunda prueba quedó segunda; en la tercera prueba, tercera. Son especialidades de fondo y ella es velocista. En los campeonatos de España ha apostado por pruebas de velocidad. Las Omnium son carreras de fondo. Hasta la última carrera iba líder, con dos puntos de ventaja, y se lo jugó todo al último sprint. Si confía en sus posibilidades, se lo lleva todo.

Miguel Ángel Toledo, Leyre Toledo y Ángel Casero, en la Gala de los Premios del Deporte de la Diputación de Alicante | Onda Cero

¿Qué considera que necesita potenciar en el futuro?

Leyre: Necesito trabajar el fondo, echar horas en carretera, hacer kilómetros. La fuerza la tengo por genética y por entrenarme. Lo que me hace falta es fondo, más kilómetros, más horas…

¿Siente presión por competir en categorías nacionales?

Leyre: La realidad es que hay más nervios que en otras carreras normales. Mi agobio llega antes de empezar la prueba, cuando estoy súper nerviosa; me tiemblan hasta las piernas. Pero nada más tocan el silbato, se me van todos los nervios y me centro en la carrera.

Miguel Ángel, ¿qué papel tenían las mujeres cuando usted competía?

Miguel Ángel: Había muy poquitas, recuerdo a María Mora, que fue campeona de España. No había tantas, ahora sí están facilitando más actividades deportivas femeninas.

Leyre: Ahora somos más, pero no nos valoran igual. En este deporte, una de las mejores ciclistas del mundo, Annemiek Van Vleuten, puede ganar lo mismo que un ciclista masculino del pelotón aunque no cuenta con el mismo protagonismo.

Con 24 años, Miguel Ángel tuvo un accidente en Murcia con una moto que le dejó fuera de los Juegos Olímpicos de Barcelona. ¿Cómo afrontó este evento negativo?

Miguel Ángel: Estuve en mi casa con la cara partida, los dientes cogidos y la boca cosida, viendo por televisión a José Manuel Moreno, que había sido mi compañero y llorando a lágrima tendida cuando vi cómo ganaba la primera medalla en Barcelona 92. Más allá de esa alegría, lo viví mal porque fue el momento que partió mi carrera deportiva.

Aquel golpe contra esa moto, ¿tuvo un impacto psicológico en usted?

Miguel Ángel: No sé por qué no tuve depresión. Será porque sabía que tenía que afrontar esta situación y estuve rodeado de mucha gente querida, como familiares y amigos que venían a casa. No dio tiempo a que me deprimiera. Es verdad que te quedas afectado. Es algo que hay que pasar y yo lo superé gracias a la gente que me rodeó.

¿Existe un ambiente excesivamente competitivo en su deporte?

Leyre: Yo tengo amigas que a la hora de competir se convierten en rivales, enemigas diría incluso. Fuera de la pista nos llevamos súper bien, pero a la hora de correr cada una va centrada en su objetivo y en ganar.

Miguel Ángel: Puedes tener mas afinidad o menos con cada rival, pero después cada uno debe hacer su carrera. Quiero que Leyre se dé cuenta de que la amistad está fuera de la pista. Ella tiene que aplicarlo también, pero es tan buena que no lo hace.

En ocasiones, la competitividad se lleva al extremo, ¿existían casos de dopaje cercanos a usted cuando competía?

Miguel Ángel: En mi caso, todo lo conseguido ha sido con pan, agua, jamón y cerveza. Soy de los que no ha probado una mísera parte de lo que está a la orden del día. Nunca he sido atrevido para eso. En la vida social y del deporte sí he observado a gente relacionada con el dopping, personas que tomaban algo para “recuperar esa noche”. No puedes evitar haberlo visto, pero no he tenido contacto con nada en mi carrera deportiva. Y en mi vida personal, mucho menos.

¿Qué piensa que se necesita para dar el salto en su deporte? ¿Se cumple el mito del 'enchufe'?

Miguel Ángel: Por mi experiencia, sí se cumple. En mi época ya había. Más que enchufe, favoritismos. Y, sobre todo, debías tener padrinos. Pero para dar el salto hay que tener condiciones y demostrar que puedes estar ahí. Por muchos padrinos que tengas, debes estar bien preparado, ser constante y tener la suerte de que algún equipo de profesionales se fije en ti.

¿Y usted no ha tenido padrino?

Miguel Ángel: Yo, por desgracia, no. De haberlo tenido hubiese llegado más lejos. Si estás cerca y cuentas con un buen padrino, vas a entrar en profesionales. Pero luego, si no vales, te van a tirar como en cualquier trabajo. Primero hay que valer y ganárselo, pero siempre ayuda si tienes un buen apoyo.

Lo que tiene Leyre, además de talento, es un padre que sabe de lo que hable. ¿Le da muchos consejos?

Leyre: Mi padre lleva dándome consejos toda la vida gracias a su experiencia. Sabe y me ayuda mucho. Me explica las cosas que van a pasar antes de comenzar la competición y cuando la acabo.

Miguel Ángel: Yo no le agobio con ganar. Me gusta que escuche mis consejos y los aplique, pero sé que muchas veces no lo hace. He competido y sé lo que es. Siempre hay que sacar las cosas positivas.

Leyre: De los errores se aprende...

Como padre, ¿le asusta la carretera para Leyre?

Miguel Ángel: Claro, me asusta hasta para mí, pero es algo inevitable. Es el sufrimiento que ahora me toca como padre. Te preocupa que exista un accidente por la negligencia de un conductor. Sí, me asusta, pero hay que hacerlo y punto, no hay otro remedio.

¿Le resulta difícil compaginar su vida social con la responsabilidad de practicar un deporte?

Leyre: Tengo que sacrificar muchas cosas, pero prefiero centrarme en mi deporte, que es más importante que cualquier otra cosa en este momento. Hago lo que me gusta y no es para mí una obligación.

¿Alguna vez se ha planteado abandonar?

Leyre: No. Yo siempre he sacrificado otras cosas antes que dejar de ir a una carrera. De hecho, ahora me veo más centrada que hace unos meses o el año pasado. Sacrifico algunas cosas, pero para hacer otras que me gustan más. He ido a competiciones y me lo he pasado igual de bien o, incluso, mejor.

Leyre, ¿con qué sueña para el futuro?

Leyre: Mi meta es llegar a profesional, pero todo tiene un esfuerzo y aún queda mucho para eso. Mi sueño es ese: ser profesional de este deporte y correr un Giro o cualquier carrera de nivel internacional.