"Ahora es momento de descansar, no de pensar en París 2024"

Raúl Martínez García ya descansa en su tierra, en Elche. El taekwondista ilicitano, a sus 30 años, ha regresado de su aventura olímpica con "un sabor agridulce". Por un lado, ha cumplido con el sueño de representar a España en unos Juegos Olímpicos, algo que sólo está al alcance de los elegidos. Pero, por otra parte, fastidiado por no haber podido pelear por las medallas, como era su deseo.

Raúl Martínez perdió en el primer combate por culpa de una mala entrada en competición. En el asalto inicial cedió una desventaja de 0-13 y, aunque en el segundo y en el tercero fue superior en el parcial del tanteo, terminó cediendo y fue eliminado. "Me equivoqué en la estrategia y eso me pesó; aunque remonté en el marcador, fue insuficiente y me dio tiempo a conseguir la remontada". "Tenía la ilusión de luchar por las medallas y en los entrenamientos y en el calentamiento previo al estreno en los Juegos, estaba con buenas sensaciones", añade.

Ahora quiere desconectar por completo "sin mirar al calendario", antes de decidir cómo afrontará el futuro a medio y largo plazo. Su intención es seguir compitiendo al máximo nivel, aunque no se atreve a postularse aún como aspirante a estar en los Juegos de París, que se celebrarán dentro de tres años.