Agricultura valora 28 solicitudes de ayudas de jóvenes agricultores de la comarca del Medio Vinalopó

La Conselleria de Agricultura ha recibido 28 solicitudes de ayudas procedentes de jóvenes y nuevos agricultores de municipios de la comarca del Medio Vinalopó. Concretamente cuatro de ellas han sido formalizadas por jóvenes que se incorporan por primera vez a la actividad del sector primario.

Así lo ha confirmado el conseller del ramo, Miguel Barrachina, durante una visita a Monforte del Cid. Ha estado en la empresa ‘Uvasdoce’ y el titular de cartera autonómica de Agricultura y Pesca ha destacado que esas ayudas directas articuladas por la Generalitat Valenciana persiguen favorecer la creación y consolidación de nuevas explotaciones agrarias.

Según las cifras que ha hecho públicas el conseller Barrachina, en el conjunto de la Comunitat Valenciana se han registrado 128 solicitudes de ayudas, de las que el 25 % (32) han sido de nuevos agricultores.

Recortes de la Comisión Europea

Por otro lado, el conseller se refirió a “las graves”, ha dicho, consecuencias que tendría para el sector agrario la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 presentada por la Comisión Europea, que plantea un recorte del 22 % de la Política AgrariaComún y del 60 % de la Política Pesquera Común (PPC).

En este sentido, Miguel Barrachina ha reclamado que el Gobierno de España “se oponga de manera rotunda y, si es necesario”, ha incidido, “bloquee en el Consejo de Europa cualquier intento de reducir la financiación de las políticas agraria y pesquera”.

El conseller ha recalcado que los fondos que se pretende recordar “son esenciales para garantizar la viabilidad de miles de familias agricultoras, ganaderas y pescadoras”.