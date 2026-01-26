Los agricultores vuelven a las movilizaciones contra el acuerdo con Mercosur y frente a posibles recortes en las ayudas de la PAC

Los agricultores vuelven esta semana a las movilizaciones. Lo hacen por el posible recorte de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), así como por asuntos como el controvertido acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Respecto a ese acuerdo, pese a la reciente paralización del mismo por parte del Parlamento Europeo, que lo ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, las principales organizaciones agrarias españolas han optado por mantener las movilizaciones.

Y es que, según insisten las entidades agrarias, no se trata solamente de la oposición al pacto con Mercosur, que Bruselas puede implementar al margen del rechazo de la Eurocámara, sino que también preocupan al sector la negociación de la PAC y el próximo presupuesto europeo tras la propuesta comunitaria que amenaza con reducir las ayudas.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (Upa) han convocado para el jueves manifestaciones.

Bajo el mensaje de ‘Menos mentiras, más soluciones para el campo’, en la provincia de Alicante tendrá lugar en la capital. Será una tractorada que concluirá con una concentración junto a la Casa del Mediterráneo.

Los tractores llegarán a Alicante procedentes de distintos puntos de la provincia, entre ellos desde Elche, Villena y Monforte del Cid, que son los tres municipios de las comarcas del Vinalopó en los que se han fijado puntos de encuentro para la concentración de tractores y otros vehículos agrícolas para partir rumbo a Alicante.

Las movilizaciones se van a desarrollar por todo el país.