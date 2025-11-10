Un agente de la Guardia Civil fuera de servicio frustra un robo en Santa Pola por el método del 'cogotero'.

La Guardia Civil fuera de servicio de Santa Pola ha logrado impedir el robo por medio del conocido como método del 'cogotero’ a un hombre.

Esa técnica consiste en distraer a la víctima, atrayendo su atención con preguntas u ofreciéndole una ayuda que no han solicitado y, aprovechando ese momento de confusión, robarle sin que le dé tiempo a reaccionar.

El agente fuera de servicio observó como dos hombres podían estar discutiendo en la calle y sospechó que podía tratarse de un intento de robo por lo que procedió a intervenir.

Decidió acercarse para comprobar lo que sucedía y mientras se aproximaba hasta esas dos personas, otras dos, que también se encontraban en la zona trataron de disuadirlo.

Al identificarse como agente de la Guardia Civil, los tres hombres trataron de huir del lugar. El agente fuera de servicio pudo interceptar al presunto autor del intento de robo, logrando detenerlo e impidiendo que consumara el delito.

De momento, las otras dos personas no han podido ser detenidas.

La víctima manifestó a los agentes movilizados al lugar que, cuando circulaba con su bicicleta por el casco urbano, tres personas se le habían acercado tratando de confundirlo y ofreciéndole ayuda para reparar un supuesto pinchazo en la rueda de su bicicleta y, mientras trataban de distraer su atención, observaban minuciosamente las pertenencias que portaba, entre las que había un reloj de pulsera de alto valor.

El arrestado tiene 29 años y la investigación continúa abierta para tratar de localizad a los dos hombres que lo acompañaban.