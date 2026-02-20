Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
UD SOCUÉLLAMOS-ILICITANO, DOMINGO, 12:00 HORAS
TERCERA RFEF
ATLÉTICO SAGUNTINO-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 17:00 HORAS
CREVILLENTE DEPORTIVO-SONEJA, DOMINGO, 18:15 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
LLIGA COMUNITAT
TORREVIEJA-ELDENSE 'B', SÁBADO, 17:00 HORAS
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-CD OLÍMPIC, DOMINGO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA
DIVISIÓN HONOR
HÉRCULES-ELCHE, DOMINGO, 17:00 HORAS
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-LEVANTE 'B', SÁBADO, 16:00 HORAS, CAMPO 6 CIUDAD DEPORTIVA
TORRENT-PABLO IGLESIAS, SÁBADO, 16:00 HORAS
KELME-TAVERNES BLANQUES, SÁBADO, 16:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
CD ARGUAL-ELCHE, SÁBADO, 17:00 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE-BM PORRIÑO, SÁBADO, 19:00 HORAS, ESPERANZA LAG
SPORTING LA RIOJA-ELDA PRESTIGIO, DOMINGO, 19:00 HORAS
PRIMERA ESTATAL MACULINA
AGUSTINOS ALICANTE-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20:00 HORAS
BALONMANO CASTELLÓN-BM ELDA CEE, SÁBADO, 17:00 HORAS
CLUB BALONMANO PETRER-CBM ALGEMESÍ, SÁBADO, 19:00 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV GANDÍA-CV ELCHE, SÁBADO, 20:00 HORAS
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE-CB SUECA, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG
OTROS EVENTOS
II ULTRAHÉLIKE