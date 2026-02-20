21 y 22 de febrero

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano retoma la competición tras el aplazamiento con un partido clave ante el Socuéllamos a domicilio

Felipe Canals

Elche |

Once del Ilicitano ante el filial de Las Palmas.
Once del Ilicitano ante el filial de Las Palmas. | Fútbol Base ECF

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

UD SOCUÉLLAMOS-ILICITANO, DOMINGO, 12:00 HORAS

TERCERA RFEF

ATLÉTICO SAGUNTINO-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 17:00 HORAS

CREVILLENTE DEPORTIVO-SONEJA, DOMINGO, 18:15 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

LLIGA COMUNITAT

TORREVIEJA-ELDENSE 'B', SÁBADO, 17:00 HORAS

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-CD OLÍMPIC, DOMINGO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA

DIVISIÓN HONOR

HÉRCULES-ELCHE, DOMINGO, 17:00 HORAS

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-LEVANTE 'B', SÁBADO, 16:00 HORAS, CAMPO 6 CIUDAD DEPORTIVA

TORRENT-PABLO IGLESIAS, SÁBADO, 16:00 HORAS

KELME-TAVERNES BLANQUES, SÁBADO, 16:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

CD ARGUAL-ELCHE, SÁBADO, 17:00 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE-BM PORRIÑO, SÁBADO, 19:00 HORAS, ESPERANZA LAG

SPORTING LA RIOJA-ELDA PRESTIGIO, DOMINGO, 19:00 HORAS

PRIMERA ESTATAL MACULINA

AGUSTINOS ALICANTE-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20:00 HORAS

BALONMANO CASTELLÓN-BM ELDA CEE, SÁBADO, 17:00 HORAS

CLUB BALONMANO PETRER-CBM ALGEMESÍ, SÁBADO, 19:00 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV GANDÍA-CV ELCHE, SÁBADO, 20:00 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE-CB SUECA, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG

OTROS EVENTOS

II ULTRAHÉLIKE

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer