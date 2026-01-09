Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
LAS PALMAS ATLÉTICO-ILICITANO, DOMINGO, 13:00 HORAS
TERCERA RFEF
RODA-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:30 HORAS
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-VILLARREAL 'C', DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
LLIGA COMUNITAT
JÁVEA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 12:00 HORAS
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-ALBERIC SUCEMART, DOMINGO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA
DIVISIÓN HONOR
PINATAR-ELCHE, DOMINGO, 16:00 HORAS
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-KELME, SÁBADO, 16:00 HORAS, CAMPO 6 CIUDAD DEPORTIVA
PABLO IGLESIAS-RODA 'B', SÁBADO, 17:00 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-DINAMO GUADALAJARA, SÁBADO, 16:00 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE-SPORTING LA RIOJA, SÁBADO, 20:00 HORAS, ESPERANZA LAG
BALONMANO MORVEDRE-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 19:30 HORAS
PRIMERA ESTATAL
ATTICGO CBM ELCHE-HANDBOL SANT JOAN, SÁBADO, 17:30 HORAS, ESPERANZA LAG
MARE NOSTRUM TORREVIEJA-BM ELDA CEE, SÁBADO, 18:00 HORAS
CBM PETRER-FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B', SÁBADO, 19:00 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-ALARÓ FINCA BANYOLS, SÁBADO, 13:00 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO
TERCERA FEB
JORGE JUAN NOVELDA-CBI ELCHE, DOMINGO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
WATERPOLO MÁLAGA-CW ELX, SÁBADO, 16:00 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CN MANRESA-CW ELX, SÁBADO, 12:00 HORAS