10 y 11 de enero

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano busca acercarse a la permanencia en tierras canarias ante el filial de Las Palmas

Felipe Canals

Elche |

El once del Ilicitano posa antes del inicio del duelo contra el Socuéllamos.
El once del Ilicitano posa antes del inicio del duelo contra el Socuéllamos. | Fútbol base ECF

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

LAS PALMAS ATLÉTICO-ILICITANO, DOMINGO, 13:00 HORAS

TERCERA RFEF

RODA-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:30 HORAS

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-VILLARREAL 'C', DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

LLIGA COMUNITAT

JÁVEA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 12:00 HORAS

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-ALBERIC SUCEMART, DOMINGO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA

DIVISIÓN HONOR

PINATAR-ELCHE, DOMINGO, 16:00 HORAS

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-KELME, SÁBADO, 16:00 HORAS, CAMPO 6 CIUDAD DEPORTIVA

PABLO IGLESIAS-RODA 'B', SÁBADO, 17:00 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-DINAMO GUADALAJARA, SÁBADO, 16:00 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE-SPORTING LA RIOJA, SÁBADO, 20:00 HORAS, ESPERANZA LAG

BALONMANO MORVEDRE-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 19:30 HORAS

PRIMERA ESTATAL

ATTICGO CBM ELCHE-HANDBOL SANT JOAN, SÁBADO, 17:30 HORAS, ESPERANZA LAG

MARE NOSTRUM TORREVIEJA-BM ELDA CEE, SÁBADO, 18:00 HORAS

CBM PETRER-FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B', SÁBADO, 19:00 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-ALARÓ FINCA BANYOLS, SÁBADO, 13:00 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO

TERCERA FEB

JORGE JUAN NOVELDA-CBI ELCHE, DOMINGO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

WATERPOLO MÁLAGA-CW ELX, SÁBADO, 16:00 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CN MANRESA-CW ELX, SÁBADO, 12:00 HORAS

