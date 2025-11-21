22 Y 23 DE NOVIEMBRE

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

Derbi comarcal en Primera Nacional de balonmano entre el CBM Elche y el BM Petrer, mientras que el CBI Elche busca reencontrarse con el triunfo a domicilio

Felipe Canals

Elche |

El CBI Elche, en un partido.
El CBI Elche, en un partido. | CBI Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

RAYO VALLECANO 'B'-ELCHE, DOMINGO, 16:00 HORAS

TERCERA RFEF

UTIEL-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 16:30 HORAS

CREVILLENTE DEPORTIVO-HÉRCULES 'B', DOMINGO, 17:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-CALPE, SÁBADO, 16:00 HORAS, VIEJO PEPICO AMAT

L'OLLERIA-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, SÁBADO, 16:30 HORAS

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-ALBACETE, DOMINGO, 12:00 HORAS, DIEGO QUILES

LIGA NACIONAL

RODA 'B'-KELME, SÁBADO, 17:00 HORAS

CANET-ELCHE 'B', SÁBADO, 17:00 HORAS

VILLARREAL 'B'-PABLO IGLESIAS, SÁBADO, 18:15 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-LEVANTE 'B', SÁBADO, 12:00 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-BM PETRER, SÁBADO, 19:00 HORAS, ESPERANZA LAG

BM ELDA CEE-BM LEGANÉS, DOMINGO, 12:00 HORAS, RAFEL TAPIA VALDES

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

VOLEI MURCIA-CV ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

CAROLINAS-CBI ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS

PRIMERA DIVISIÓN

VILLA DE LEGANÉS-CBSR ELCHE, SÁBADO, 16:00 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CUATRO CAMINOS-CW ELX, DOMINGO, 15:30 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

WATERPOLO MÁLAGA-CW ELX, SÁBADO, 16:00 HORAS

