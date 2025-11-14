15 y 16 de noviembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano, en descenso, recibe al RSD Alcalá con la necesidad de lograr el triunfo

Felipe Canals

Elche |

Once inicial del Ilicitano en Majadahonda.
FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-RSD ALCALÁ, DOMINGO, 17:00 HORAS, DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-VALL DE UXÓ, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

CASTELLONENSE-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 16:15 HORAS

LLIGA COMUNITAT

CFI ALICANTE-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-REDOVÁN, DOMINGO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA

DIVISIÓN HONOR

MURCIA PROMISES-ELCHE, DOMINGO, 15:00 HORAS

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-ALZIRA, SÁBADO, 11:45 HORAS, JOSE ANTONIO MORANTE 'LICO'

KELME-INTER SAN JOSÉ VALENCIA, SÁBADO, 16:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA

PABLO IGLESIAS-TAVERNES BLANQUES, SÁBADO, 19:00 HORAS, CARRÚS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ONA SANT ADRIÀ-ELCHE, DOMINGO, 16:00 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE-MORVEDRE, SÁBADO, 20:00 HORAS, ESPERANZA LAG

ELDA PRESTIGIO-CICAR LANZAROTE CIUDAD ARRECIFE, DOMINGO, 13:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM CASTELLÓN-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 17:00 HORAS

CB PETRER-LEVANTE MARNI, SÁBADO, 19:00 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

UCAM MURCIA-BM ELDA CEE, SÁBADO, 1900 HORAS

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-CV GANDÍA, SÁBADO, 17:00 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE-ADESAVI, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA DIVISIÓN

CBSR ELCHE-PUERTOLLANO, SÁBADO, 16:00 HORAS. EL TOSCAR

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-MOLINS DE REI, SÁBADO, 15:00 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-REAL CANOE, SÁBADO, 13:00 HORAS, ESPERANZA LAG

