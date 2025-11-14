Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO-RSD ALCALÁ, DOMINGO, 17:00 HORAS, DIEGO QUILES
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-VALL DE UXÓ, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
CASTELLONENSE-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 16:15 HORAS
LLIGA COMUNITAT
CFI ALICANTE-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-REDOVÁN, DOMINGO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA
DIVISIÓN HONOR
MURCIA PROMISES-ELCHE, DOMINGO, 15:00 HORAS
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-ALZIRA, SÁBADO, 11:45 HORAS, JOSE ANTONIO MORANTE 'LICO'
KELME-INTER SAN JOSÉ VALENCIA, SÁBADO, 16:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA
PABLO IGLESIAS-TAVERNES BLANQUES, SÁBADO, 19:00 HORAS, CARRÚS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ONA SANT ADRIÀ-ELCHE, DOMINGO, 16:00 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE-MORVEDRE, SÁBADO, 20:00 HORAS, ESPERANZA LAG
ELDA PRESTIGIO-CICAR LANZAROTE CIUDAD ARRECIFE, DOMINGO, 13:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM CASTELLÓN-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 17:00 HORAS
CB PETRER-LEVANTE MARNI, SÁBADO, 19:00 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA
UCAM MURCIA-BM ELDA CEE, SÁBADO, 1900 HORAS
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-CV GANDÍA, SÁBADO, 17:00 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE-ADESAVI, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA DIVISIÓN
CBSR ELCHE-PUERTOLLANO, SÁBADO, 16:00 HORAS. EL TOSCAR
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-MOLINS DE REI, SÁBADO, 15:00 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-REAL CANOE, SÁBADO, 13:00 HORAS, ESPERANZA LAG