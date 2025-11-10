Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
COLONIA MOSCARDÓ 3-2 ILICITANO
TERCERA RFEF
ALZIRA 1-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
CREVILLENTE DEPORTIVO 1-2 ONTINYENT 1931
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 2-1 ALBERIC SUCEMART
BENIDORM 1-0 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD
DIVISIÓN HONOR
ELCHE 0-3 VILLARREAL
LIGA NACIONAL
TORRE LEVANTE 3-2 PABLO IGLESIAS
CANET 3-3 KELME
HÉRCULES 'B' 2-2 ELCHE 'B'
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 2-0 CD ARGUAL
BALONMANO
EUROPEAN CUP (GLOBAL)
GJORCHE PETROV 35-44 ATTICGO CBM ELCHE
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ROCASA GRAN CANARIA 26-24 ELDA PRESTIGIO
PRIMERA NACIONAL
ATTICGO CBM ELCHE 33-31 HANDBOL MALLORCA
BM ELDA CEE 31-28 BALONMANO MISLATA
MARE NOSTRUM TORREVIEJA 25-25 BALONMANO PETRER
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-1 CARTHAGO VOLEY
BALONCESTO
TERCERA FEB
SUECA 101-81 CBI ELCHE
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CN BOADILLA 11-12 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
WATERPOLO NAVARRA 12-11 CW ELX