8 y 9 de noviembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Atticgo CBM Elche se clasifica para los octavos de final de la European Cup

Felipe Canals

Elche |

El Atticgo CBM Elche, tras la ida de la EHF European Cup.
El Atticgo CBM Elche, tras la ida de la EHF European Cup. | Club Balonmano Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

COLONIA MOSCARDÓ 3-2 ILICITANO

TERCERA RFEF

ALZIRA 1-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

CREVILLENTE DEPORTIVO 1-2 ONTINYENT 1931

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 2-1 ALBERIC SUCEMART

BENIDORM 1-0 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

DIVISIÓN HONOR

ELCHE 0-3 VILLARREAL

LIGA NACIONAL

TORRE LEVANTE 3-2 PABLO IGLESIAS

CANET 3-3 KELME

HÉRCULES 'B' 2-2 ELCHE 'B'

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 2-0 CD ARGUAL

BALONMANO

EUROPEAN CUP (GLOBAL)

GJORCHE PETROV 35-44 ATTICGO CBM ELCHE

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ROCASA GRAN CANARIA 26-24 ELDA PRESTIGIO

PRIMERA NACIONAL

ATTICGO CBM ELCHE 33-31 HANDBOL MALLORCA

BM ELDA CEE 31-28 BALONMANO MISLATA

MARE NOSTRUM TORREVIEJA 25-25 BALONMANO PETRER

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-1 CARTHAGO VOLEY

BALONCESTO

TERCERA FEB

SUECA 101-81 CBI ELCHE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CN BOADILLA 11-12 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

WATERPOLO NAVARRA 12-11 CW ELX

