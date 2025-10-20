18 y 19 de octubre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El CBI Elche se reencuentra con el triunfo y el BM Elda CEE lidera la tabla en Primera Nacional

Felipe Canals

Elche |

La plantilla del BM Elda CEE celebra el triunfo en Mallorca.
La plantilla del BM Elda CEE celebra el triunfo en Mallorca. | BM Elda

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

QUINTANAR DEL REY 0-0 ILICITANO

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 0-0 RECAMBIOS COLÓN

ATLÉTICO SAGUNTINO 3-2 CREVILLENTE DEPORTIVO

LLIGA COMUNITAT

RAYO IBENSE 1-0 ELDENSE 'B'

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 2-1 BENIGÀNIM

DIVISIÓN HONOR

UCAM MURCIA 1-0 ELCHE

LIGA NACIONAL

KELME 1-0 VILLARREAL 'B'

LA NUCIA 4-1 PABLO IGLESIAS

ELCHE 'B' 1-0 TORRE LEVANTE

SEGUNDA RFEF FEMENINA

CD SAMPER 1-1 ELCHE

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE 22-36 FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B'

CB PETRER 24-29 HANDBOL SAN JUAN

HANDBOL MALLORCA 23-24 BM ELDA CEE

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE 77-72 ESTUDIANTES CARTAGENA

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW PONTEVEDRA 14-10 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

CN CIUDAD ALCORCÓN 11-12 CW ELX

