Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
REAL MADID 'C'-ILICITANO, SÁBADO, 13:30 HORAS
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-ATZENETA, SÁBADO, 17:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
CD UTIEL-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 16:30 HORAS
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-REDOVÁN, SÁBADO, 18:00 HORAS, VIEJO PEPICO AMAT
CALPE-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 18:00 HORAS
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-ALBORAYA, DOMINGO, 13:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LIGA NACIONAL
LA NUCÍA-ELCHE 'B', SÁBADO, 16:00 HORAS
PABLO IGLESIAS-VALENCIA 'B', SÁBADO, 19:00 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS
LEVANTE 'B'-KELME, DOMINGO, 12:00 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-AEM LLEIDA, DOMINGO, 11:00 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
EUROPEAN CUP
ATTICGO CBM ELCHE-DUNAJSKA STREDA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
AULA VALLADOLID-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 17:00 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM ELDA CEE-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES
UCAM MURCIA-BM PETRER, DOMINGO, 11:00 HORAS
BALONCESTO
AMISTOSO
CBI ELCHE-CB VILLAROBLEDO, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG