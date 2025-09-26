27 y 28 de septiembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Atticgo CBM Elche busca sacar un buen resultado en la ida de la European Cup ante el Dunajska Streda

Felipe Canals

Elche |

El Atticgo CBM Elche celebra el triunfo en La Rioja.
El Atticgo CBM Elche celebra el triunfo en La Rioja. | CBM Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

REAL MADID 'C'-ILICITANO, SÁBADO, 13:30 HORAS

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-ATZENETA, SÁBADO, 17:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

CD UTIEL-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 16:30 HORAS

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-REDOVÁN, SÁBADO, 18:00 HORAS, VIEJO PEPICO AMAT

CALPE-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 18:00 HORAS

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-ALBORAYA, DOMINGO, 13:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LIGA NACIONAL

LA NUCÍA-ELCHE 'B', SÁBADO, 16:00 HORAS

PABLO IGLESIAS-VALENCIA 'B', SÁBADO, 19:00 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS

LEVANTE 'B'-KELME, DOMINGO, 12:00 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-AEM LLEIDA, DOMINGO, 11:00 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

EUROPEAN CUP

ATTICGO CBM ELCHE-DUNAJSKA STREDA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

AULA VALLADOLID-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 17:00 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM ELDA CEE-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES

UCAM MURCIA-BM PETRER, DOMINGO, 11:00 HORAS

BALONCESTO

AMISTOSO

CBI ELCHE-CB VILLAROBLEDO, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG

