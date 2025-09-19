Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO-TENERIFE 'B', DOMINGO, 12:00 HORAS, DIEGO QUILES
TERCERA RFEF
HÉRCULES 'B'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 18:00 HORAS
CREVILLENTE DEPORTIVO-VALL DE UXÓ, SÁBADO, 18:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
LLIGA COMUNITAT
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-CFI ALICANTE, DOMINGO, 18:00 HORAS, LA MAGDALENA
BENIDORM-ELDENSE 'B', DOMINGO, 19:00 HORAS
DIVISIÓN HONOR
REAL MURCIA-ELCHE, SÁBADO, 11:00 HORAS
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-TORRENT, SÁBADO, 17:00 HORAS, CAMPO 6 JOSE ANTONIO MORANTE 'LICO' CIUDAD DEPORTIVA
KELME-PABLO IGLESIAS, SÁBADO, 18:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
FUNDACIÓN RAYO VALLECANO-ELCHE, DOMINGO, 11:45 HORAS
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
LEVANTE MARINI-BM ELDA CEE, SÁBADO, 20:00 HORAS
ATTICGO CBM ELCHE-BM ALGEMESÍ, SÁBADO, 18:00 HORAS, ESPERANZA LAG
BM PETRER-MISLATA, SÁBADO, 19:00 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA
OTROS EVENTOS
CROSS PINS I MAR LA MARINA, DOMINGO