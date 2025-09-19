20 y 21 de septiembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano recibe al filial del Tenerife, mientras que el Athletic Torrellano se mide en Alicante al Hércules 'B'

Felipe Canals

Elche |

El Athletic Torrellano celebra un gol en el Isabel Fernández.
El Athletic Torrellano celebra un gol en el Isabel Fernández. | Athletic Torrellano

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-TENERIFE 'B', DOMINGO, 12:00 HORAS, DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

HÉRCULES 'B'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 18:00 HORAS

CREVILLENTE DEPORTIVO-VALL DE UXÓ, SÁBADO, 18:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

LLIGA COMUNITAT

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-CFI ALICANTE, DOMINGO, 18:00 HORAS, LA MAGDALENA

BENIDORM-ELDENSE 'B', DOMINGO, 19:00 HORAS

DIVISIÓN HONOR

REAL MURCIA-ELCHE, SÁBADO, 11:00 HORAS

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-TORRENT, SÁBADO, 17:00 HORAS, CAMPO 6 JOSE ANTONIO MORANTE 'LICO' CIUDAD DEPORTIVA

KELME-PABLO IGLESIAS, SÁBADO, 18:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

FUNDACIÓN RAYO VALLECANO-ELCHE, DOMINGO, 11:45 HORAS

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

LEVANTE MARINI-BM ELDA CEE, SÁBADO, 20:00 HORAS

ATTICGO CBM ELCHE-BM ALGEMESÍ, SÁBADO, 18:00 HORAS, ESPERANZA LAG

BM PETRER-MISLATA, SÁBADO, 19:00 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

OTROS EVENTOS

CROSS PINS I MAR LA MARINA, DOMINGO

