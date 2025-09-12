13 y 14 de septiembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano se mide al Intercity en Villafranqueza, mientras que el Atticgo de Joaquín Rocamora viaja hasta Lanzarote

Felipe Canals

Elche |

El once del Ilicitano posa antes del inicio del duelo contra el Socuéllamos.
El once del Ilicitano posa antes del inicio del duelo contra el Socuéllamos. | Fútbol base ECF

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

INTERCITY-ILICITANO, DOMINGO, 19:00 HORAS

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CASTELLONENSE, SÁBADO, 18:00 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

ALZIRA-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 18:30 HORAS

LLIGA COMUNITAT

ALBERIC SUCEMART-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, SÁBADO, 18:00 HORAS

ELDENSE 'B'-JÁVEA, DOMINGO, 17:00 HORAS, ANTIGUO PEPICO AMAT

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-PINATAR, DOMINGO, 12:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LIGA NACIONAL

PABLO IGLESIAS-ATLÉTICO MONCADENSE, SÁBADO, 17:00 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS

EL RUMBO-ELCHE 'B', DOMINGO, 17:00 HORAS

LA NUCÍA-KELME, DOMINGO, 18:00 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-HUESCA, DOMINGO, 11:00 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

LANZAROTE CIUDAD ARRECIFE-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20:30 HORAS

ELDA PRESTIGIO-ZONZAMAS LANZAROTE, SÁBADO, 16:30 HORAS, PABELLÓN FLORENTINO IBÁÑEZ

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

HANDBOL SANT JOAN-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS

PUERTO SAGUNTO 'B'-CBM PETRER, DOMINGO, 12:00 HORAS

BM ELDA CEE-MARE NOSTRUM TORREVIEJA, DOMINGO, 12:00 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES

