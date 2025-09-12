Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
INTERCITY-ILICITANO, DOMINGO, 19:00 HORAS
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CASTELLONENSE, SÁBADO, 18:00 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
ALZIRA-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 18:30 HORAS
LLIGA COMUNITAT
ALBERIC SUCEMART-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, SÁBADO, 18:00 HORAS
ELDENSE 'B'-JÁVEA, DOMINGO, 17:00 HORAS, ANTIGUO PEPICO AMAT
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-PINATAR, DOMINGO, 12:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LIGA NACIONAL
PABLO IGLESIAS-ATLÉTICO MONCADENSE, SÁBADO, 17:00 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS
EL RUMBO-ELCHE 'B', DOMINGO, 17:00 HORAS
LA NUCÍA-KELME, DOMINGO, 18:00 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-HUESCA, DOMINGO, 11:00 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
LANZAROTE CIUDAD ARRECIFE-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20:30 HORAS
ELDA PRESTIGIO-ZONZAMAS LANZAROTE, SÁBADO, 16:30 HORAS, PABELLÓN FLORENTINO IBÁÑEZ
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
HANDBOL SANT JOAN-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS
PUERTO SAGUNTO 'B'-CBM PETRER, DOMINGO, 12:00 HORAS
BM ELDA CEE-MARE NOSTRUM TORREVIEJA, DOMINGO, 12:00 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES